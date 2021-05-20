الحشد الشعبي يحبط عملية كبيرة لتهريب الأغنام في نينوى

2021/05/20 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أحبطت قوة من الفوج الثاني اللواء 30 الحشد الشعبي، عملية كبيرة لتهريب الأغنام على طريق جبل بعشيقة باتجاه إقليم كردستان.

وقامت القوة بتسليم قطيع الأغنام الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأن ذلك.

وتجدر الإشارة الى أن هذه العملية تعد الثانية من نوعها خلال أيام قليلة التي يقوم الحشد الشعبي من خلالها أحباط عمليات تهريب الأغنام في محافظة نينوى والإسهام في الحفاظ على الثروة الحيوانية للبلاد.

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