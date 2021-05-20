2021/05/20 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن تأجيل إطلاق مركبة الشحن الفضائية Tianzhou-2 إلى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، لأسباب فنية.

ويذكر أنه كان من المقرر إطلاق مركبة الشحن Tianzhou-2 في الساعة الثامنة مساء (بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء 19 مايو الجاري.

وجاء في بيان الوكالة، :وفقا لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة، تقرر تأجيل إطلاق مركبة الشحن الفضائية Tianzhou-2 لأسباب فنية، وسوف يعلن لاحقا عن موعد الإطلاق الجديد".

ومركبة Tianzhou هي مركبة شحن فضائية صينية غير مأهولة، وكانت أول مركبة منها Tianzhou-1 قد أطلقت في 20 أبريل 2017 وعلى متنها معدات للمختبر الفضائي Tiangong-2.



تبلغ كتلة المركبة 13.5 طن، وطولها 9 أمتار وقطرها 3.35 متر، وحمولتها 6.5 طن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تؤجل إطلاق مركبة الشحن الفضائية Tianzhou-2) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تؤجل إطلاق مركبة الشحن الفضائية Tianzhou-2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).