2021/05/20 | 20:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادلقي 7 اشخاص مصرعهم، الخميس، بحادث مروري مروع على طريق الناصرية-بغداد.وذكرت مديرية المرور في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان” حادث مروري قرب مطعم كلكامش على طريق الناصرية-بغداد اودى بحياة سبعة أشخاص”.وعزت المديرية اسباب الحادث الى” استدارة المركبة نوع يوكن إلى السايد الآخر دون وضوح الرؤيا الكافية له بسبب وقوف مركبة حمل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور… مصرع 7 اشخاص بحادث مروع على طريق ناصرية-بغداد first appeared on النور نيوز.

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