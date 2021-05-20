2021/05/20 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، تحويل 1400 درجة وظيفية للمهندسين الزراعيين إلى مجلس الخدمة الاتحادي.وقال الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “هناك 1400 درجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 1400 درجة وظيفية..



بشرى للمهندسين الزراعيين المركز الخبري الوطني.

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