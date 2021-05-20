الجمارك تعلن اعادة اصدار مواد طبية في كمرك القائم

2021/05/20 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الهياة العامة للجمارك، اليوم الخميس، اعادة اصدار مواد طبية في جمرك القائم.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في مركز جمرك القائم الحدودي، قامت بأعادة اصدار مواد طبية الى الجانب السوري لعدم وجود الموافقات الاصولية للارسالية”.

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