وزارة الصحة تكشف عدد الملقحين

2021/05/20 | 20:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الخميس، أن نصف مليون عراقي تلقوا اللقاحات المضادة لفايروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

وقالت ربى فلاح حسن عضوة الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة خلا ل تصريح متلفز: أن وزارة الصحة وفرت أكثر من لقاح، واللقاحات الحالية هي فايزر وسينوفارم واسترازنيكا، وجميعها آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة، ولم نسجل حتى هذه اللحظة أي أعراض جانبية خطيره تهدد حياة الإنسان، وإنما أعراض جانبية بسيطة".

يذكر أن النسمة السكانية للعراقيين، تجاوزت الأربعين مليونا، ما يعني أن وزارة الصحة العراقية تطمح للوصول إلى 8 - 20 مليون ملقح.

PUKmedia وكالات

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