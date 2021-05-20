2021/05/20 | 20:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث مكينزي.

وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقة بين العراق وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، حيث تدارس الجانبان تطورات الاوضاع الميدانية والتنسيق المشترك في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، لاسيما في ضوء التنامي الكبير في قدرات القوات العراقية.

وتم الإتفاق على عقد الجلسة الاولى للجنة الفنية المتخصصة، وذلك لوضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، والمضي بسحب القوات المقاتلة للتحالف الدولي من العراق.

كما جرت مناقشة الأطر الاخرى للعلاقة الامنية بين البلدين، في مجالات التدريب والدعم اللوجستي وتبادل المعلومات بالشكل الذي يدعم قدرات المؤسسة العسكرية العراقية، بما يمكّنها من الوصول الى الاعتماد على نفسها في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).