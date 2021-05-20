الرياضة النيابية تحدد مستويات الدعم المالي الممكنة للأندية

2021/05/20 | 20:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، اليوم الخميس، أن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 خصص مبالغ ضمن موازنة تنمية الأقاليم والوزارات لدعم النشاط الرياضي والأندية، فيما حددت مستويات الدعم الممكنة.وقال رئيس اللجنة عباس عليوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة الشباب والرياضة النيابية تتواصل مع الوزارات التي لديها اندية رياضية لمتابعة نشاطاتها"، مبينا أن "اللجنة وضعت في موازنة 2021 جميع المخصصات المالية للاندية الرياضية ضمن موازنة الوزارات التي لديها اندية وخصصت منحا مالية لهم".وأشار الى أن "الاندية الاهلية التابعة الى المحافظات ومن خلال علاقاتنا واتصالنا بالمحافظين تم تخصيص مبالغ لها ضمن ميزانية تنمية الاقاليم والبترودولار وتم اقرارها في موازنة 2021"، لافتا الى أن "هناك اندية مستقلة ماليا واداريا ولها هيئاتها العامة وامكانياتها لتجاوز محنتها المالية".وأضاف، أن "هناك اندية بإمكانها أن تقدم طلبا الى وزارة الشباب والرياضة لأخذ بعض المبالغ البسيطة لسد احتياجاتها".وأوضح أن "بعض الفرق التي لديها لاعبون وموظفون وعقود ومدربون لا تعطي رواتبهم، وهذا موضوع كبير وعلى النادي عند التعاقد أن يعرف مقدار ميزانيته وعلى إثر الموازنة يمكنه التعاقد مع لاعبين أو موظفين"، لافتا الى أن "نادي بابل طلب التدخل من المحافظ لدعمه، والاخير أبدى استعداده للمساعدة باعتبار النادي ممثل المحافظة في الدرجة الاولى".وأشار الى أن "نوادي السماوة والقاسم والديوانية من الدرجة الممتازة وتحتاج المساعدة من قبل المحافظين لإكمال ما تبقى من الدوري وهي مشكلة عامة وليست خاصة لأن تلك النوادي تابعة للمحافظات وليست لديها وزارات تساعدها".

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