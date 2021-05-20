شرطة ذي قار تطيح بمطلوب لاستخبارات النجف

2021/05/20 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن القبض على متهم بالارهاب إضافة إلى مواد قانونية اخرى.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز، إنه "من خلال العمل المهني ومطابقة اسماء المشتبه بهم مع حاسبة المعلومات المركزية تمكنت سيطرة الفجر شمال محافظة ذي قار من القبض على المتهم ( ع.ج.س) تولد 1963 يسكن محافظة ميسان والمطلوب وفق المادة 4 ارهاب والمادة 421 من قانون العقوبات العراقي الى مديرية استخبارات النجف الاشرف".

وأشار البيان إلى أنه "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لاحالته إلى جهة الطلب".

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