صدمة في الجزائر بعد

2021/05/20 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد وزير التربية الجزائري محمد واجعوط، الخميس، بأن العدالة ستأخذ مجراها بعد "الاعتداء السافر" الذي تعرضت له تسع أستاذات في مسكنهن بأقصى جنوب البلاد، وتبعته حملة استنكار واسعة بين زملائهن ولدى الرأي العام.

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