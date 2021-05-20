2021/05/20 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط هدر بقيمة 26 مليون دينار في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “استنادا لمعلومات وردت الى مقر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط هدر بقيمة 26 مليوناً في منفذ ميناء أم قصر الأوسط المركز الخبري الوطني.

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