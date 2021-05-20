3 انتصارات و3 تعادلات في منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

2021/05/20 | 21:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ جرت، اليوم الخميس، ست مواجهات ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز لفرق المجموعة الثانية لكرة القدم العراقي.وفي اللقاء الاول فاز فريق نادي الاتفاق على فريق نادي الناصرية بهدف دون رد، وتمكن فريق نادي سامراء من الفوز على فريق نادي الرمادي 3-2 ، وتعادل فريق نادي ميسان مع فريق نادي […]

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