2021/05/20 | 21:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط هدر بالمال العام بقيمة 26 مليون عراقي في منفذ ميناء ام قصر الاوسط.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 أيار 2021)، أنه "استنادا لمعلومات وردت الى مقر هيأة المنافذ الحدودية، تمكن منفذ ميناء ام قصر الأوسط، من إيقاف هدر بالمال العام بقيمة 26 مليون دينار عراقي من خلال ضبط معاملتين لشركتين تم التلاعب في اوراقها الرسمية من اجل التهرب من دفع الرسوم الكمركية بشكل كامل".

وأضاف البيان أن "العملية جاءت لمنع الهدر بالمال العام انطلاقا من ممارسة الهيأة الدور الرقابي والتدقيقي"، مؤكدا أنه تم "تشكيل تحقيق بالكيفية لتحديد المقصرية ومحاسبة المتسببين بهذا الخرق".

وأشارت الهيئة الى انها "متواصلة في عملها الميداني والرقابي لمنع كل من يحاول المساس بالرسوم الحكومية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تضبط مخالفات بقيمة 26 مليون دينار في ميناء ام قصر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تضبط مخالفات بقيمة 26 مليون دينار في ميناء ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).