2021/05/20 | 21:22 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البيت الأبيض: إيران لاعب مشين في المنطقة

البيت الأبيض: بايدن طلب بشكل صريح وقف التصعيد في غزة

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