2021/05/20 | 21:22 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | البيت الأبيض: إيران لاعب مشين في المنطقة
البيت الأبيض: بايدن طلب بشكل صريح وقف التصعيد في غزة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | البيت الأبيض: إيران لاعب مشين في المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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