ضبط هدر بالمال العام بقيمة 26 مليون دينار عراقي في منفذ ميناء ام قصر الاوسط

2021/05/20 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بياناستنادا لمعلومات وردت الى مقر هيأة المنافذ الحدودية . تمكن منفذ ميناء ام قصر الأوسط ، من إيقاف هدر بالمال العام بقيمة 26 مليون دينار عراقي من خلال ضبط معاملتين لشركتين تم التلاعب في اوراقها الرسمية من اجل التهرب من دفع الرسوم الكمركية بشكل كامل حيث جاءت هذه العملية لمنع الهدر بالمال العام انطلاقا من ممارسة الهيأة الدور الرقابي والتدقيقي.

وتم تشكيل تحقيق بالكيفيه لتحديد المقصريه ومحاسبه المتسببين بهذا الخرق. ان هيأة المنافذ الحدودية متواصلة في عملها الميداني والرقابي لمنع كل من يحاول المساس بالرسوم الحكومية .

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