ضبط هدر بقيمة 26 مليون عراقي في ام قصر

2021/05/20 | 21:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط هدر بالمال العام بقيمة 26 مليون عراقي في منفذ ميناء ام قصر الاوسط.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنه “استنادا لمعلومات وردت الى مقر هيئة المنافذ الحدودية، تمكن منفذ ميناء ام قصر الأوسط، من إيقاف هدر بالمال العام بقيمة 26 مليون دينار عراقي من خلال ضبط معاملتين لشركتين تم التلاعب في اوراقها الرسمية من اجل التهرب من دفع الرسوم الكمركية بشكل كامل”.

وأشارت إلى أنه “تم تشكيل تحقيق بالكيفية لتحديد المقصرية ومحاسبة المتسببين بهذا الخرق”.

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