اللاجئون يصوتون للأسد في بيروت.. ترهيب سوري ولبناني مشترك

2021/05/20 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاجئون يصوتون للأسد في بيروت..ترهيب سوري ولبناني مشت

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