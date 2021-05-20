مصرع ثلاثة اشخاص واصابة اثنين اخرين بحادث سير في البصرة

2021/05/20 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بوفاة ثلاثة اشخاص واصابة اثنين اخرين جراء حادث مروري على طريق الفاو في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حادث مروري على طريق قضاء الفاو بمحافظة البصرة تسبب بمصرع ثلاثة اشخاص واصابة اثنين اخرين".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت المتوفين الى الطب العدلي فيما نقلت عجلات الاسعاف المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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