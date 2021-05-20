قائد الشرطة الاتحادية: حريصون على تحقيق الأمن وعودة النازحين في كركوك

2021/05/20 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد قائد الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية حرص الحكومة العراقية على تحقيق الاستقرار وتدمير اوكار وفلول داعش الارهابي واعادة النازحين لمناطقهم كافه بالتنسيق مع الحكومة المحلية وجميع القطعات العسكرية .وقال خلال حضوره مساء اليوم تجمعا اقيم في مضيف اماره طي في كركوك ،اننا نشعر بفخر وسرور في اللقاء مع ابناء كركوك وقواتنا تحقق انتصارات على فلول الارهاب وتبني علاقة وثيقه وطيبه مع المواطنين ونحرص على آمن كركوك وسلامة مواطنيها جميعا.واستمع قائد الشرطة الاتحادية لعدد من الاراء والملاحظات والمقترحات التي تعزز الامن والعلاقه الوثيقه بين الادارة والقوات الامنية والمواطنين.

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