وزير العمل يكشف عن زيادة في رواتب هذه الشريحة

2021/05/20 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الخميس، عن زيادة رواتب العمال المتقاعدين الشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بمبلغ 100 ألف دينار.وقال الوزير في تصريح خص به “المركز الخبري الوطني”، […]

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