تحليل آخر لتأييد المُطبّعين ومُدّعيي التنوير والتبشريين لإسرائيل - سامي الذيب

2021/05/20 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب تعليقا على مقالي الأخير المعنون المطبعون ومدعو التنوير (التزوير) والتبشيريون https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719378كتب لي أستاذ فلسفة في روما مؤيد للقضية الفلسطينية - لا اذكر اسمه حفاظًا على سلامته - ما يلي:-----------الأستاذ الكريم سامي الذيب، لا أوافق على تفس ......





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