تفاقم أزمة السلطة بعد مجزرة رمضان الثانية - تاج السر عثمان

2021/05/20 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 تفاقمت أزمة السلطة بمكونيها العسكري والمدني، وتصدعت بعد المجزرة الثانية في ذكري مجزرة 29 رمضان ، فبعد المجزرة وتشييع الالاف الثوار للشهداء ، حدثت إدانة واسعة للمجزرة من القوي السياسية ، لكن جاءت بيانات المشاركين في الحكومة من بقايا (قحت) دون استقالة من الحكومة حتى لوزير واحد من الحكومة،علما بأنهم جاءوا للسلطة بدماء الشهداء ، مما أثار غضب الثوار ، وطرحوا التصعيد الثوري حتى اسقاط شراكة ال ......





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