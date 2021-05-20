2021/05/20 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفصحت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن مصير فوائد ارتفاع أسعار النفط.وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، للوكالة الرسمية في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “العراق يعتمد التسعيرة الشهرية للنفط، ويتم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تفصح عن مصير مبالغ زيادة أسعار الخام المركز الخبري الوطني.

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