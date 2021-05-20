2021/05/20 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممثل المصري سمير غانم في مهرجان دبي السينمائي في 10 كانون الأول/ديسمبر 2009 © ا ف ب/ارشيف – القاهرة (أ ف ب) – توفي الممثل المصري سمير غانم الخميس عن 84 عاماً بعد نحو ثلاثة أسابيع على إدخاله أحد مستشفيات القاهرة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وفق معلومات أوردها الإعلام المصري وأكدها مصدر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الممثل المصري سمير غانم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الممثل المصري سمير غانم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).