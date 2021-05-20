إسبانيا تتهم المغرب بـ

2021/05/20 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، المغرب، الخميس بـ"الاعتداء" و"الابتزاز" بعدما وصل أكثر من 8000 مهاجر منذ الإثنين إلى جيب سبتة الإسباني.

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