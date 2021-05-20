2021/05/20 | 22:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة الكيان الصهيوني وافقت على وقف اطلاق النار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الايام نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/20 | 22:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الكيان الصهيوني وافقت على وقف اطلاق النار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الكيان الصهيوني وافقت على وقف اطلاق النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).