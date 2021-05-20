كارل ماركس: حول المسألة اليهودية - محمد الهلالي

2021/05/20 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الهلالي كتب كارل ماركس Karl Marx (1818-1883) كتابه (La question juive ) (تُرجم إلى العربية تحت عنوان "حول المسألة اليهودية، ترجمة د.



نائلة الصالحي، منشورات الجمل، 2003، وهي ترجمة ملتبسة) وعمره 25 سنة.



ينتقد في هذا الكتاب أفكار برونو باور Bruno Bauer (1809-1882) حول المسألة اليهودية.



تساءل برون باور عن مدى تلاؤم الدين مع الحرية السياسية التي تضمنتها حقوق الإنسان، وتحديدا فيما يخص المطالب السياسية التي ......





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