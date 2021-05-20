حكومة الكيان الصهيوني توافق على وقف اطلاق النار

2021/05/20 | 22:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل “الكابينت” مساء اليوم الخميس على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.وكان مسؤولون إسرائيليون قد أكدوا لموقع “والا” الإخباري، أن المفاوضات جارية عبر قناتين، وهما أجهزة […]

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