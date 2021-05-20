إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار مع قطاع غزة

2021/05/20 | 22:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر صحفية، أن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل وافق، مساء الخميس، على وقف إطلاق النار مع غزة.

واضافت المصادر: أن "الكابينت" الإسرائيلي أقر بالإجماع وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الغموض لا يزال يحيط ببقية التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين ستبدأ في الساعة الثانية من صباح الجمعة.

وأضافت التقارير: إن رئيس المخابرات المصرية يتواجد حاليا في تل أبيب، للإشراف على وقف إطلاق النار.



كما أشارت التقارير إلى إمكانية نشر مراقبين مصريين على حدود غزة، للإشراف على وقف إطلاق النار.

وكانت مؤشرات قد توالت، الخميس، بشأن موافقة وشيكة من قبل إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على وقف لإطلاق النار، من أجل وضع حد للتصعيد الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا، بين قتيل وجريح.

في غضون ذلك، تحدث البيت الأبيض عن تقارير مشجعة عن فرص وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وذكرت المصادر، أن شركات الطيران الأوروبية الكبرى، أعلنت استئناف رحلاتها إلى مطار "بن غوريون"، الأحد، بعد إقرار "الكابينت" لوقف إطلاق النار.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أكدوا أن هناك توقعات بحدوث اختراق في غضون الساعات الـ24 القادمة في المفاوضات بخصوص وقف إطلاق النار حول قطاع غزة.

وذكر المسؤولون، أن المفاوضات جارية عبر قناتين، وهما أجهزة الاستخبارات المصرية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وقال المسؤولون: أن الوسطاء المصريين يقودون المشاورات ولايزالون على اتصال مباشر مع قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة، فيما سافر وينسلاند إلى الدوحة حيث التقى مع زعماء "حماس" المقيمين هناك الذين لديهم "بعض التأثير على الوضع".

جدير بالذكر أن نتنياهو اجتمع مع رئيس الشاباك نداف أرغمان قبل التئام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

PUKmedia وكالات

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