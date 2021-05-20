قوباد طالباني يؤكد التزام اقليم كوردستان بقانون الموازنة

2021/05/20 | 22:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان، جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الاوضاع الراهنة في العراق واقليم كوردستان والمنطقة بالاضافة الى العلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، واتفق الجانبان على ضرورة وجود علاقات صحية وافضل بين الجانبين.

واكد نائب رئيس مجلس الوزراء استعداد حكومة اقليم كوردستان للالتزام بقانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، وقال: سنزور بغداد قريبا لمناقشة قانون الموازنة.

وحول الانتخابات النيابية المقبلة اتفق الجانبان على ضرورة اجراء انتخابات نزيهة وان تلعب الامم المتحدة دورها في مراقبة الانتخابات.

وعلى صعيد مشروع الاصلاح اشار نائب رئيس مجلس الوزراء الى انهم مستمرون باجراء الاصلاح في القطاعات المختلفة، مشددا على ضرروة ان يقوم المجتمع الدولي بدعم ومساندة اقليم كوردستان لكي يستمر على المسار الصحيح للاصلاح وتوسيع الحريات وترسيخ القيم الديمقراطية.

PUKmedia خاص

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