تقارير إسبانية: مبابي حسم أمره وانتقل إلى ريال مدريد

2021/05/20 | 22:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، حسم أمره بالانتقال إلى ريال مدريد، سواء بقي زين الدين زيدان في موقعه كمدير فني للفريق الملكي، أو قرر الرحيل.

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ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن مبابي اتخذ بالفعل قرار ارتداء قميص ريال مدريد، وكل ما تبقى هو أن يوافق باريس سان جيرمان.

ورغم خروج تقارير تفيد بأن مبابي كان مرتبطًا بطريقة ما باستمرارية زيدان (هما مواطنان ومعجبان ببعضهما)، فإن الحقيقة أن الأمر ليس كذلك.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، نقلا عن مصادر قريبة من المفاوضات، إلى أن مبابي مصمم تمامًا على ارتداء قميص ريال مدريد بغض النظر عن مدربه المحتمل، كل شيء متوقف على موافقة إدارة باريس سان جيرمان على بيعه هذا الصيف، حيث سيتبقى له عام واحد فقط على عقده في باريس.

وكانت تقارير صحفية فرنسية أشارت إلى أن كيليان مبابي رفض أحدث العروض الجادة التي تلقاها من ناديه باريس سان جيرمان لتجديد عقده، ليستمر دون تجديد العقد الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2022.

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