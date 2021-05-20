2021/05/20 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهلت لاعبة المنتخب الأردني للتايكواندو، جوليانا الصادق، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 هذا الصيف، وذلك في أعقاب انسحاب منافستها لاعبة منتخب بوتان من الدور نصف النهائي لمنافسات وزن تحت 74 كلغ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التايكواندو.. الأردنية جوليانا الصادق تتأهل إلى أولمبياد طوكيو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التايكواندو.. الأردنية جوليانا الصادق تتأهل إلى أولمبياد طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).