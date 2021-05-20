طوارئ بغداد تقبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية

2021/05/20 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن فوج طوارئ بغداد، الخميس، القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية.



وذكرت شرطة العاصمة في بيان إنه "فور سماع صوت اطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد الرابع التابع الى قيادة شرطة بغداد تم الانتقال إلى محل الحادث وتبين ان الحادث عبارة عن دكة عشائرية نفذها ثلاثة متهمين قاموا بالاعتداء على احدى الدور ضمن القاطع".وأضافت أنه "تم القاء القبض على المتهمين مع سلاح الجريمة، والتوجه بهم الى مركز الشرطة التابع للقيادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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