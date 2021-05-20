المتظاهرون العراقيون لنصرة فلسطين يصلون الحدود والاردن ترفض دخولهم قبل اكمال الاجراءات القانونية

2021/05/20 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصلت حافلات المتظاهرين العراقيين لنصرة الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، الى الحدود العراقية، مشيدين بتعامل القوات العراقية معهم، فيما رفض الجانب الاردني دخولهم دون اكمال الاجراءات القانونية.

وذكر عمار الخزاعي احد المحتجين في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حافلات المحتجين وصلت الى الحدود العراقية الاردنية لنصرة الشعب الفلسطيني"، مبينا ان "الجانب العراقي تعامل معنا بكل سهولة".

واضاف الخزاعي انه "تم تشكيل وفد من المتظاهرين التقوا بالجانب الاردني الذي اجرى اتصالات مع قيادته لغرض السماح بالعبور والدخول للأراضي الاردنية والمضي بالمهمة"، مشيرا الى ان "الجانب الاردني ابلغنا بعد الاتصالات رفض الدخول دون سلوك الإجراءات القانونية المحددة".

وتابع ان "المحتجين سيمضون الليلة في اماكن مخصصة بمعبر الجانب العراقي وسيكون هنالك بيان لاحق".

وتوجه اليوم اكثر من 25 حافلة من متظاهري تشرين الى الحدود العراقية الفلسطينية لنصرة الشعب الفلسطيني.

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