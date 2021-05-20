الأمن يعتقل امراتين متهمتان بسرقة مصوغات ذهبية في البصرة

2021/05/20 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم الخميس، اعتقال امراتين متهمتان بسرقة مصوغات ذهبية في البصرة.

وقالت الوكالة في بيان ورد إلى السومرية نيوز، انه "تم اعتقال امراتين متهمتان تقومان باشغال اصحاب محلات الصاغة وسرقتهم في محافظة البصرة".واضافت، ان "الامرأتين ضبط بحوزتهما مصوغات ذهبية مسروقة".

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