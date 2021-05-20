2021/05/20 | 23:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، قتل اثنين من قيادات داعش في ديالى خططا ونفذا عدة عمليات إرهابية خلال شهر رمضان والأشهر الماضية.وقال رسول في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتل قياديين اثنين من داعش الإرهابية في ديالى المركز الخبري الوطني.

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