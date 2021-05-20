رسول يعلن مقتل قياديين اثنين بداعش ..نفذا عمليات إرهابية في رمضان

2021/05/20 | 23:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، مقتل قياديين اثنين في داعش، نفذا عمليات إرهابية خلال شهر رمضان.

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وقال رسول، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 أيار 2021) إنه "بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبهمة الغيارى من رجال جهاز مكافحة الإرهاب الشجعان إنطلقت فجر اليوم الخميس، عمليةٍ نوعية إستندت على جُهد إستخباري وفق أسلوب متطور".

وأضاف، "تمكن فُرسان الجهاز الأبطال وبالتعاون مع القوة الجوية العراقية البطلة من قتل قياديين أثنين يشغُلان مناصب هامة في عصابات داعـش الإرهابية ضمن مُحافظة ديالى قاما بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال شهر رمضان المُبارك والأشهُر السابقة".

وأشار إلى أن "عمليةرجالنا البُطولية استندت على معلومات دقيقة ومُراقبة نوعية إستمرت لأشهُر، حيث إنتهز رجال جهاز مُكافحة الإرهاب الفرصة لضرب الإرهابيان اللذين كانا يتخذان أقصى درجات الحذر في تحركُاتهما وإتصالاتهما".

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