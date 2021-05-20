2021/05/20 | 23:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الخارجية: العراق خاطب مجلس الأمن لتقديم الدعم والاسناد لإجراء الانتخابات بموعدها » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 23:17

واع/

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