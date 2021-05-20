اسرائيل وحماس يوافقون على وقف اطلاق النار بعد عنف وهجمات دامت 11 يوماً

2021/05/20 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمةأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار ووصف بيان لمجلس الوزراء المصغر الهدنة بأنها "متبادلة وغير مشروطة".

وقالت حماس إن الهدنة ستبدأ الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة (منتصف الليل بتوقيت المملكة المتحدة) ، لكن إسرائيل قالت إن الوقت لم يتم الاتفاق عليه بعد.

وجاء هذا الاختراق بعد يوم من دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى خفض عاجل للتصعيد ، وبعد وساطات من مصر وقطر والأمم المتحدة.

ويذكر انه مات ما لا يقل عن 230 فلسطينيا في القتال ، بحسب مسؤولي الصحة في غزة ، بينما قُتل 12 في إسرائيل ، وأطلقت حماس مئات الصواريخ على إسرائيل التي ردت بضربات جوية استمرت أيام على قطاع غزة.

وجاء ايضاً في إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر قد تم الاتفاق عليه "بالإجماع "وأن الحملة حققت بعض الإنجازات "غير المسبوقة".

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