الناطق باسم القائد العام: قتل أثنين من قيادات داعش في ديالى

2021/05/20 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ===============بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبهمة الغيارى من رجال جهاز مكافحة الإرهاب الشجعان إنطلقت فجر اليوم الخميس، عمليةٍ نوعية إستندت على جُهد إستخباري وفق أسلوب متطور . حيث تمكن فُرسان الجهاز الأبطال وبالتعاون مع القوة الجوية العراقية البطلة من قتل قياديين أثنين يشغُلان مناصب هامة في عصابات داعـش الإرهابية ضمن مُحافظة ديالى قاما بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال شهر رمضان المُبارك والأشهُر السابقة .لقد إستندت عملية رجالنا البُطولية على معلومات دقيقة ومُراقبة نوعية إستمرت لأشهُر، حيث إنتهز رجال جهاز مُكافحة الإرهاب الفرصة لضرب الإرهابيان اللذين كانا يتخذان أقصى درجات الحذر في تحركُاتهما وإتصالاتهما . إن جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بقطف الرؤوس الكبيرة لعصابات داعـش الإرهابية أينما كانت، حمى الله العراق وشعبه. ==============اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله ٢٠ أيار ٢٠٢١

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