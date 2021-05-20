نائب عن سائرون: كابينة الكاظمي ستشهد تغيير 3 وزراء


نائب عن سائرون: كابينة الكاظمي ستشهد تغيير 3 وزراء
2021/05/20 | 23:39 - المصدر: آي كيو نيوز
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