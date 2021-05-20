“تعويضات الناجين الإيزيديين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع” ندوة إلكترونية في المانيا بمشاركة ايزيدية

2021/05/20 | 23:39 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة عقدت المنظمة الدولية للهجرة في ألمانيا اليوم الخميس 2021/5/20، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في العراق ونظرائها الألمان، إحاطة افتراضية حول تعويضات الناجين الإيزيديين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع: تقييم توقعات الناجين في ألمانيا.وألقت الناجية الإيزيدية والناشطة الحقوقية “فريدة خلف” كلمة عن النساء الإيزيديات خلال الاجتماع وعلقت على الوضع الحالي …

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