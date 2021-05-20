وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي أزمات المنطقة وسبل إيقاف التدخلات بالشأن العراقي

2021/05/20 | 23:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكّد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الخميس، حرص بغداد على تعزيز آليّات التعاون الثنائيّ مع هولندا على مُختلِف المُستويات بما يُحقق المصالح المُشترَكة للشعبين.

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وأشاد الوزير بحسب بيان للخارجية تلقى "ناس" نسخة منه (20 ايار 2021)، بما "قدّمته هولندا من دعم إلى العراق عبر الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى في مُحاربة تنظيم داعش الإرهابيّ، وكذلك الدعم التدريبيّ للقوات العسكريّة والأمنيّة العراقيّة".

واوضح البيان ان "ذلك جاء خلال لقاء جمعه مع نظيره الهولنديّ ستيف بلوك في لاهاي، حيث جرى في اللقاء مناقشة سُبُل استمرار التعاون الثنائيّ بين البلدين في مُواجهة فايروس كورونا، وتداعياته الصحّية والاقتصاديّة، علاوة على إجراءات الوقاية، وتبادل التجارب في هذا المجال".

وجرى أيضاً مناقشة "قرار الحكومة العراقية إجراء انتخابات حُرَّة ونزيهة"، موضِحاً: إنَّ العراق بعث رسالة إلى مجلس الأمن لتقديم الدعم وإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

كما إستعرض الوزير "أولويات الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم الحكومة العراقيّة تنفيذها خلال المرحلة القادمة، مُنوّهاً لأهم التحديات التي تواجه العراق والمنطقة".

وتطرّق الجانبان إلى "جولات الحوار الستراتيجيّ بين العراق والولايات المتحدة الأميركيّة، وما لها من أهمّية في إعادة صياغة بناء العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وتأثير ذلك في العلاقات مع الدول المتحالفة ضدّ الإرهاب".

كما بحثا عدداً من "القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك"، وأكّد الوزير أنّ "التوترات الإقليميّة والدوليّة تنعكس على الساحة العراقيّة، داعياً إلى اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الأزمات التي تُعانِي منها المنطقة، وضرورة العمل المكثف، والمشترك لوقف التدخّلات في الشأن الداخليّ العراقيّ".

من جانبه اعرب وزير الخارجيّة الهولنديّ عن "دعم بلاده لجُهُود العراق في تحقيق الأمن، والاستقرار، مُؤكّداً استمرار التعاون بين البلدين، والعمل على التهدئة، ومنع التصعيد".

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