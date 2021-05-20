2021/05/20 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مجلس الخدمة ينفي استلامه الدرجات الوظيفية الشاغرة للوزارات » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 23:51

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