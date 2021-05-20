فيديو.. صاروخ ينفجر في غزة بعد إطلاقه من أراضيها

2021/05/20 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إطلاقا صاروخيا فاشلا من شمالي قطاع غزة، بعد نشره من قبل الصحفي في "تايمز أوف إسرائيل"، إيمانويل فابيان.

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