نفذا عمليات إرهابية في رمضان.. الناطق باسم القائد العام: قتل أثنين من قيادات داعش في ديالى

2021/05/21 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، مقتل قياديين اثنين في داعش، نفذا عمليات إرهابية خلال شهر رمضان.





وقال رسول، في بيان إنه "بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبهمة الغيارى من رجال جهاز مكافحة الإرهاب الشجعان إنطلقت فجر اليوم الخميس، عمليةٍ نوعية إستندت على جُهد إستخباري وفق أسلوب متطور".





وأضاف، "تمكن فُرسان الجهاز الأبطال وبالتعاون مع القوة الجوية العراقية البطلة من قتل قياديين أثنين يشغُلان مناصب هامة في عصابات داعـش الإرهابية ضمن مُحافظة ديالى قاما بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال شهر رمضان المُبارك والأشهُر السابقة".





وأشار إلى أن "عمليةرجالنا البُطولية استندت على معلومات دقيقة ومُراقبة نوعية إستمرت لأشهُر، حيث إنتهز رجال جهاز مُكافحة الإرهاب الفرصة لضرب الإرهابيان اللذين كانا يتخذان أقصى درجات الحذر في تحركُاتهما وإتصالاتهما".

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