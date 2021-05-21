ضبط اوكار واعتدة من مخلفات داعش في صلاح الدين

2021/05/21 | 00:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم الخميس، ضبط اوكارا واعتدة من مخلفات داعش الارهابي في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "شرعت قوة من مفارز شرطة صلاح الدين والمنشآت بواجب مشترك باشراف قيادة عمليات صلاح الدين، والفوج الرابع لواء/٩١ من الجيش العراقي، وقسم مكافحة المتفجرات، وقسم الاتصالات، وقوة من دائرة مخابرات صلاح الدين، بتنفيذ واجب تفتيش اهداف تابعة لعصابات داعش الارهابي في منطقة شرق وادي الثرثار لغرض فرض الامن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف البيان، أنه "اثناء التفتيش تم العثور على عدد من الاوكار التي يستخدمها الدواعش والتي تحتوي على مواد غذائية مختلفة واعتدة بكميات كبيرة ومواد تستخدم للتفجير، وتم تدمير الاوكار الارهابية ومعالجة الاعتدة من قبل الجهد الهندسي".

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