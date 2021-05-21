مخطط الجماعة للسطو على الذاكرة وتقويض جهود الدولة. - سعيد الكحل

2021/05/21 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل يبدو أن تحديد يوم 16 ماي " يوماً تضامنياً وطنياً مع فلسطين" لم يأت اعتباطا أو صدفة ولا حتى ضرورة أملتها ظروف الحرب على غزة ، بل هو مخطط وضعته قيادة جماعة العدل والإحسان ثم أملته على أعضاء " الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" التي تشكل ــ الجماعة ــ عمودها الفقري .



وتتشكل الجبهة من الهيئات التالية : 1.



الحزب الاشتراكي الموحد2.



الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحس ......





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