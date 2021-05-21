أمين بغداد يشرف على فحوصات ماء الوثبة: مطابق لمحددات الصحة العالمية

2021/05/21 | 00:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تفقد امين بغداد المعمار علاء معن، الخميس، مراحل عمل مشروع ماء الوثبة في جانب الرصافة للتأكد من كميات المياه الصالحة والمنتجة للمواطنين.

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وذكر بيان للامانة تلقى "ناس" نسخة منه (20 أيار 2021)، ان "امين بغداد اطلع في جولة تفقدية على مشروع ماء الوثبة تضمنت مأخذ المشروع وحدود مناسيب الماء فيها وكذلك مراحل التصفية داخل المشروع كما تم اجراء عدد من الفحوصات للماء وأثبتت نجاحها بنسبة تصفية تطابق محددات منظمة الصحة العالمية".

واضاف ان "المشروع يعمل بطاقة (٩٢) ألف متر مكعب يومياً ويخدم (١١) منطقة سكنية في مركز العاصمة ويضم عدة مراحل تشمل محطات الماء الخام واحواض الترسيب وكاسحة الاطيان ووحدات الترشيح واحواض الخزن ووحدات التعقيم باستعمال مادتي الكلور والشب".

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