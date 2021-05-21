تويتر يفتح الباب لجميع مستخدميه لتوثيق حساباتهم

2021/05/21 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تويتر، الخميس، عن فتح الباب قريبا أمام توثيق حسابات المستخدمين بالعلامة الزرقاء، التي تنطبق عليها شروط الموقع، بخطوة كان قد اتخذها آخر مرة في 2017.

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